شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تروج لألبومها الجديد Good News بهذه الطريقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعمل حاليا النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون حاليا على الترويج لألبومها الغنائى الجديد " Good News " والذى سيطلق خلال شهر نوفمبر الجارى، فقد استخدمت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 17 مليون شخص فى مهمة الترويج للألبوم، ونشرت ميجان ذا ستاليون عدة صور من جلسة تصوير جديدة لها خاصة بألبومها " Good News " وظهرت ميجان ذا ستاليون بإحدى الصور وهى ترتدى ملابس من الجلد تحمل طبعة " كتابة الصحف" وهو التصميم الذى لاقى إعجاب الكثير من المعنين بالأزياء والموضة.





كما نشرت ميجان ذا ستاليون عددا آخر من الصور وهى تمسك جريدة تحمل صورتها، وعلقت ميجان على إحدى الصور لتؤكد أن الحجز المسبق للألبوم أصبح متاحا الآن، ومن المقرر أن تطلق ميجان ذا ستاليون ألبومها الغنائى الجديد والذى يحمل اسم "Good News" يوم 20 نوفمبر الجارى.





يذكر أن ميجان ذا ستاليون قررت مؤخرا أن تساعد قطاعا من النساء ذوات البشرة السمراء لكن بطريقة جديدة ومختلفة، فقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما مبادرة من أجل تقديم منح دراسية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة اللاتى يسعين للوصول للتعليم الجامعى أو نيل شهادة دراسات عليا.

وقد تعاونت ميجان ذا ستاليون مع Amazon Music لتقديم منحتين دراسيتين بقيمة 10.000 دولار كجزء من صندوق المنح الدراسية " Don't Stop " والذى سمى على اسم أحدث أغنية سينجل قدمتها ميجان مع النجم العالمى Young Thug.