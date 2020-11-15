شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تظهر لأول مرة على خشبة المسرح منذ إنجاب طفلتها الأولى فى 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر نجمة البوب الشهيرة كاتى بيرى على المسرح لأول مرة و ذلك منذ إنجابها لطفلتها الأولى "ديزى" من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "بيبول"، وتقف كاتى بيرى على خشبة المسرح بحفل "American Music Awards " لعام 2020 و المقرر إقامته على مسرح Microsoft الموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية يوم 22 نوفمبر الجارى و سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد ، 22 نوفمبر على ABC ، وهو واحد من أهم الأحداث الفنية فى العالم حيث ينتظره الملايين .



كاتي بيري

يذكر أن القائمين على حفل " American Music Awards " كشفوا مؤخرا عن بعض النجوم الذين سيشاركون بتقديم استعراضات غنائية راقصة خلال الحفل ، و كان أبرزهم النجمة العالمية دوا ليبا و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و النجم العالمى باد بانى ومغنى الراب الشهير ليل بيبى " Lil Baby ".