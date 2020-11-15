شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان يوسف إسماعيل يغادر المستشفى بعد تركيب دعامة فى القلب..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الفنان يوسف اسماعيل المستشفى بعد تركيب دعامة، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة الأيام الماضية، والتى دفعت أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات، وتابع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى حالته الصحية باستمراريه حتى خروجه من المستشفى، وخضع يوسف إسماعيل إلى تركيب دعامة في القلب وطمأن جمهوره ، ونشر المخرج إسلام إمام صورة يوسف إسماعيل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل".

يشار إلى أن يوسف إسماعيل تولى لفترة رئاسة المسرح القومي، وله عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية.