شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمود عبد المغنى يكشف أسرار حياته لأول مرة فى "من غير زعل" مع عماد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم محمود عبد المغنى ضيفًا على برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت على الخليج 365، والمقرر عرضه خلال ساعات، ويكشف عبد المغنى أقوى تصريحاته بشأن العمل الذى ندم أن قدمه، وعن الفرق بين تامر حسنى ومحمد حماقى، كما كشف عن حبه الشديد للمطبخ وعائلته.

وقال عبد المغنى، إنه كان يسرق "الكفته المحمرة" من والدته، فضلا عن مجموعه فى الثانوية العامة، وأسراره بمعهد السينما، وما يواجهه من متاعب بسبب عصبيته وتصريحات أخرى لأول مرة يبوح بها في برنامج "من غير زعل".

يشار إلى أن محمود عبد المغنى يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدينن ويعرض على قناة on، ويجسد عبد المغنى شخصية مؤثرة في أحداث العمل، الذى تدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، احمد خليل، ومحمد على رزق، هنادى مهنى، نيقولا معوض، وعدد كبير من الفنانين. برنامج "من غير زعل" تقديم عماد صفوت، إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير جمايكا وأشرف فوزى،، جرافيكس خلود رفعت، ويعرض كل أسبوعين.