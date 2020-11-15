إيراد "عفريت ترانزيت" يقترب من نصف مليون جنيه في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "عفريت ترانزيت" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه، أمس الجمعة 14 نوفمبر إيراد قُدر بـ80 ألفا و921 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 487 ألفا و563 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.