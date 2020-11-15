القصة الكاملة لأزمة إليسا ونانسي عجرم.. وصفتها بـ"بيبي" وترى نفسها "نمبر وان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أزمة قائمة بين نجمتي لبنان إليسا ونانسي عجرم حول الأفضل منهن، انطلاقتها كانت تلفزيونية قبل أيام، قبل أن تنتقل مساء الجمعة إلى تصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت مع عرض قناة "mtv" تقريرا أشار إلى أن نانسي عجرم ليست الفنانة الأولى عربيا بأرقام المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ونسب التقرير إلى مواطنتها إليسا هذا اللقب.

إليسا: نانسي عجرم "بيبي"

وفي لقاء لإليسا عبر شاشة نفس القناة خلال احتفالها بمرور 20 عاما على بداية مشوارها الفني، تحدثت عن نانسي قائلة: "هي هيك تحسها البنت (البيبي) إذا بدك"، ثم تراجعت على الهواء قائلةً: "أكيد مش (البيبي) يعني".

نانسي عجرم ترد على إليسا

وخرجت نانسي عجرم، عن صمتها مساء الجمعة في عدة تغريدات أثارت الجدل عبر "تويتر"، وقالت فيها: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

تابعت: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

ميريام فارس تدخل على خط أزمة نانسي وإليسا

فيما حرصت النجمة ميريام فارس، على دعم نانسي عجرم، ووجهت لها رسالة عبر حسابها على "تويتر"، وفيها: "عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان"، وحرصت نانسي على إعادة تغريدها.

إليسا ترد على نانسي: أنا الأفضل

فيما حرصت إليسا على الرد قائلةً عبر حسابها على "تويتر": "خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفاء ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن".

تابع: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا أسبقها وهي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة".

واستكملت: "وفي عيون عشاقي أنا الأفضل".

ومجددا عادت إليسا لتؤكد أنها الأفضل وفقا للإحصائيات، وأشارت إلى أنها أول فنانة تحقق 500 مليون مستمع على تطبيق "أنغامي" عام 2018، كما أنها أول فنانة تصل إلى 100 مليون مستمع على التطبيق عام 2015.

وعقب ذلك اندلعت حرب "التريند" بين النجمتين، ومن منهن نجحت في تصدر "تويتر لبنان" عقب تدويناتها.

يشار إلى أن آخر أعمال إليسا ألبوم "صاحبة رأي" والذي طرحته في أغسطس الماضي، من إنتاج شركة "روتانا".

بينما آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" عن قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.