"جننتي أهلي".. صلح بين أحلام وأصالة بعد سنوات العداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بينهما، تم الصلح بين النجمة السورية أصالة نصري، والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي.

بداية الصلح كانت اليوم برسالة وجهها فاهد مبارك الهاجري "نجل أحلام" لأصالة عبر تويتر، وكتب: "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".

وحرصت أصالة على الرد على نجل أحلام قائلةً: "لا تتخيل يا فاهدي كم أسعدتني كلماتك الطيبة ومحبتك الغالية.. ارتقاءك هذا يدل على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، بتمنى شوفك حبيبي قريب وغني لك وسمعت إنك بتلحن فيالله حضر ماماتي شي تسمعني".

عقب ذلك رد نجل أحلام قائلا: "حب كبير لخالتي أصالة".

ودخلت والدته النجمة أحلام على الخط قائلةً: "لا تحبها أكثر مني، بس اعترف إنك حبيتها مني".

وردت أصالة على أحلام قائلةً: "من حبك إلي طبقتي مقولة (من الحب ما قتل).. الله يحفظ فاهد حبيبي، وبيننا أصدقاء مشتركين كلمتهم لازم تمشي.. وهلأ وقت تعترفي شو حبيتي الألبوم اللي بعتقد سمعتيه، وغير هيك اشتقت لك يللي جننتي أهلي".

وعقبت أحلام: "مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم، وأنا اشتقت لك، وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".

وعلّقت النجمة اللبنانية إليسا: "بحبكن كتير أنتوا الاتنين.. وبحب ترجعوا تتصالحوا"، وردت أصالة: "ملكة الإحساس تطلب"، فيما ردت أحلام: "إليسا بموت فيك"، فيما عقبت إليسا: "الحب الحقيقي يصنع المعجزات".

بينما أعلن نجل أحلام الصلح بين والدته وأصالة، قائلا: "أداء جميل من الطرفين، يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب، وبكذا نقدر نقول أقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا وبقوة".

والأزمة قائمة بين أصالة وأحلام منذ سنوات، واشتعلت مجددا في منتصف 2019، ونتج عنها قيام أحلام بحظر أصالة على "تويتر".