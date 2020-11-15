تراند اليوم : تامر حسني مكتوب علية المغربيات – يطلع من بسمة لـ جليلة وكله مغربي

لفتت الفنانة المغربية جليلة الأنظار حولها أمس بعد إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، حيث نشرت “جليلة” مقطع فيديو من داخل سيارتها وبدت فيه بغاية السعادة وتزغرد بطريقة هستيرية، ورجح الكثيرون أنها وراء ذلك الانفصال.

وظهرت جليلة، خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية “أستوري” على موقع “إنستجرام”، بأزياء “أستومك” تجمع بين الأبيض والرمادي، خلال زغاريدها ورقصها على نغمات “الليلة حلو الليلة العيد.. وكل جاي فرحان سعيد”، معلقة: “احتفالات جليلة.. جليلة فرحانة جدا جدا”.

وتحدثت البلوجر، قائلة: “مساء الجمال.. مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل”.

وردت جليلة على ما تم تداوله بعد زج اسمها في انفصال كل من بسمة بوسيل وتامر حسني، وكتبت على خاصية “استوري” بـ”انستجرام”، وقالت: “حبايبي ومتابعيني به رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص، أيا كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد.. ياريت تطلعوني من هالموضوع بليز”.

وتابعت: “بخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها.. لإني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي، بإذن الله وحرفيًا كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة، والله يوفقني ويوفق الجميع، يارب”.

وحدث الخلاف بين جليلة وبسمة بوسيل، عند اتهام جليلة لبسمة بـ”خطف” تامر منها رغم أنهما كانا على علاقة حب.

وأعلنت بسمة الانفصال عبر خاصية “ستوري”، على موقع “انستجرام”، الذي يتابعها خلاله ما يقرب من 4 ملايين ونصف متابع، وكتبت: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكو إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.