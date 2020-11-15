شاهد.. نشوى مصطفى تبكي في أول ظهور بعد تعافيها: "كورونا أصعب من ألم الولادة"

رنا صلاح الدين - روت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وتطورات وضعها الصحي بعد استغاثتها في بداية المرض.

وقالت نشوى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة":"أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم اتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله.. كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك".

وأضافت وهي تبكي:"أنا كان معايا فلوس بس مافيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة يا جماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة، أنا أهملت وإتكسفت من لبس الكمامة وماتسلموش على حد بإيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، إحموا نفسكم مع الكمامة".

وتابعت حديثها قائلة:"زوجي طلب مني أكثر من مرة أن أرتدي الكمامة، ولكنني رفضت بحجة أن ذلك سيثير سخرية الناس في المتاجر والمحلات والسوق، وبعد أن ظهرت بعض الأعراض، لم أشك للحظة أنني مصابة بالفيروس، توجهت للصيدلية للحصول على أي علاج لخفض الحرارة وتقليل السعال، ومع زيادة الأعراض بدأ القلق، وقررت عمل عزل داخل المنزل في غرفتي، ولكنه لم يكن عزلا كاملا".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد كتبت على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: "لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر.. من الموت للحياة بفضل الله ودعوات حضراتكم والله وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومة وأطباء وممرضين وحكيمات مستشفى الحكومة".