عبير صبري تعلن إصابة شقيقتها وزوجها بـ"كورونا" وتطلب من جمهورها الدعاء

رنا صلاح الدين - طلبت الفنانة عبير صبري، من جمهورها الدعاء، بعد إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا "كوفيد19".

وكتبت عبير عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها في المستشفى وابنتها مع الكورونا أرجو من الجميع الدعاء.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

عبير صبري

وكانت الفنانة المصرية عبير صبري، قد قدمت تهنئة خاصة للفنانة هنادي مهنى، والتي احتفلت بزفافها إلى الفنان أحمد خالد صالح، الأسابيع الماضية.

عبير صبري نشرت صورة تجمعها بهنادي، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك نودي العروسه القمر مبروووك.. هنادي مهنا واحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي".

وشاركت عبير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، رفقة كل من "يسرا، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.