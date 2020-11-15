تامر حسني بأول ظهور بعد الانفصال.. "ابتسامة عريضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل الفنان المصري تامر حسني أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، في حفل فني، حيث حافظ على "ابتسامة عريضة".

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وتداولت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحفل، قائلة إن "تامر حسني، حضر حفل إطلاق منطقة المتنزهات الجديدة، حيث حافظ على ابتسامته العريضة طوال الوقت، وأدى أغنية (قولني كلام) وسط تفاعل ورقص الحاضرين".



وفجرت المغربية بسمة بوسيل مفاجأة، مساء الجمعة، بإعلان انفصالها عن المغني المصري تامر حسني، بعد زواج دام 8 سنوات.



وكتبت بوسيل عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".



