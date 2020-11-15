"رأفت الهجان".. سر خلاف عادل إمام ومحمود عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن خلافا نشب بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والفنان عادل إمام، بسبب مسلسل "رأفت الهجان".

وكشف طارق الشناوي، التفاصيل في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة الفضائية المصرية، قائلا إن عادل إمام كان سيؤدي دور البطولة في المسلسل، لكنه اعترض على مسألة عرض المسلسل بطريقة "فلاش باك"، وحينها عرض الدور على محمود عبدالعزيز، فوافق، وتضايق "الزعيم" من قبول محمود عبد العزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة.

في عام 1987 اعتذر الزعيم عادل إمام عن بطولة مسلسل "رأفت الهجان" للكاتب الراحل صالح مرسي، ووقع اختيار الشركة المنتجة على محمود عبدالعزيز الذي استثمر الفرصة جيدا وقدم من هذا العمل الناجح 3 أجزاء.

يشار إلى أن محمود عبدالعزيز حصل على العديد من الجوائز طوال مشواره الفني، ومنها: "جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي" عن دوره في "الكيت كات"، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عن "سوق المتعة"، وفي 12 نوفمبر 2016 ودع الساحر الحياة، رحل عن عالمنا تاركا خلفه ميراثا كبيرا من الفن والإبداع.