شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تشارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة هبة مجدى في السباق الرمضانى من خلال المشاركة بمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، حيث تعاقدت على العمل الأيام الماضية، لتجسد دور مهم ومحورى بجانب رمضان، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها مطلع ديسمبر المقبل، بعد انتهاء معاينة أماكن التصوير، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وانتاج شركة سينرجى وتدورأحداثه فى إطار صعيدى، ومن المقرر الانتهاء من التعاقدات وبدء البروفات بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وإيمان العاصى، وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وضياء عبد الخالق، وفريدة سيف النصر وهبة مجدي وأمير صلاح الدين.

وشاركت هبة مجدى فى رمضان الماضى بمسلسل فرصة تانية، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، ومحمد جمعة.