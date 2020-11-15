شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر فى الأسبوع الأول من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر في أولى بطولاتها المطلقة على إحدى قنوات المتحدة مطلع ديسمبر المقبل وتقريبا في الأسبوع الأول من الشهر، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجوميه.



مى عمر

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.