محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعادت الفنانة سهر الصايغ ذكريات مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي 2020.
نشرت "الصايغ" صورتين إحداهما تجمعهما بأبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"النهاية".
انهالت التعليقات على الصور، حيث علق الفنان حسام داغر، :"سهورتي حبيبتي"، كما علقت الفنانة هاجر الشرنوبي، :"خطيرة يا سهر بجد عبقرية".
مسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع أبطاله.. سهر الصايغ تستعيد ذكريات مسلسل "النهاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.