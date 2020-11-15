بصورة مع أبطاله.. سهر الصايغ تستعيد ذكريات مسلسل "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة سهر الصايغ ذكريات مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي 2020.

نشرت "الصايغ" صورتين إحداهما تجمعهما بأبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"النهاية".

انهالت التعليقات على الصور، حيث علق الفنان حسام داغر، :"سهورتي حبيبتي"، كما علقت الفنانة هاجر الشرنوبي، :"خطيرة يا سهر بجد عبقرية".

مسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.