أعراض كورونا تظهر على محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 08:22 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن مهاجم ليفربول محمد صلاح ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يقضي الأسبوع المقبل في الأقل في عزل ذاتي في مصر.

وجاءت نتيجة فحص صلاح للكشف عن الفيروس إيجابية مرتين، الجمعة، عشية مباراة منتخب مصر ضد منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر الآن أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وأوضح أبو العلا، الذي تحدث الجمعة والسبت مع طبيب فريق ليفربول، أن صلاح مضطر للخضوع للعزل لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في بيان، يوم الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان “ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم إنه لا يعاني من اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية”.

وأضاف بيان الاتحاد “سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.

وكان محمد صلاح قد أثار جدلا قبل أيام، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر، حيث ظهر في تجمع كبير، كما التقط صورا مع مشجعين.