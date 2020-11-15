شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد بهجت..كواليس كتابة أيام السادات وروائع الكارتون وكلمتين وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والأديب الكبير أحمد بهجت صاحب عمود نص الدنيا أحد أشهر الأعمدة الصحفية بجريدة الأهرام وعشرات المؤلفات والروائع التى تحول بعضها إلى أعمال درامية وإذاعية وسينمائية وتلفزيونية، وصاحب أشهر برنامج إذاعى استمر لما يقرب من 40 عاما وهو برنامج " كلمتين وبس"، وصاحب أشهر مسلسل كارتون ارتبط به الكبار والصغار وشارك فيه عدد من كبار النجوم ، وهو مسلسل قصص الحيوان فى القرآن المأخوذ عن أشهر كتب الأديب الكبير.

ولد الكاتب الكبير أحمد بهجت فى مثل هذا اليوم الموافق 15نوفمبر من عام 1932 ، وفى ذكرى ميلاده تحدث ابنه الشاعر والكاتب محمد بهجت لليوم السابع عن كواليس روائع والده.

وقال بهجت الابن أن والده ولد لأب يعمل مدرس لغة إنجليزية وكان ناظر مدرسة شديد الصرامة وشديد الحنان، أما والدته فكانت من عائلة رشدى وهى أسرة أرستقراطية، وشقيقها الدكتور رشاد رشدى الكاتب المسرحى الكبير، وكان لها أشقاء بشوات منهم نائب وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية.



الشاعر محمد بهجت أثناء الحديث عن والده الأديب الكبير أحمد بهجت

وأشار محمد بهجت إلى أن هذا التزاوج بين الطبقة الارستقراطية والطبقة الكادحة خلق تنوعًا فى شخصية والده الأديب أحمد بهجت، الذى كان ولدًا وحيدًا بين ثلاث أخوات.

كان الراحل أحمد بهجت متعدد المواهب، له باع فى كل مجالات الكتابة، وحققت كتبه أرقامًا قياسية فى التوزيع وعدد الطبعات، ومنها أنبياء الله، الذى تمت طباعته ما يقرب من 40 طبعة.

وعن تجربة تحويل كتابى «أنبياء الله»، و«قصص الحيوان فى القرآن» للكاتب والاديب أحمد بهجت إلى مسلسل كرتون دينى ، قال ابنه الشاعر محمد بهجت: "تحمس الأستاذ أشرف الملاخ أحد منتجى العمل لتحويل كتاب «قصص الحيوان فى القرآن» إلى مسلسل رسوم متحركة، وكان المفترض أن يكتب أحمد بهجت السيناريو والحوار، ولكنه أولانى هذا الشرف لأنه يعلم أننى أعشق الرسوم المتحركة منذ صغرى، وبعد وفاته استكملت 6 أجزاء من العمل، وعرضنا العمل على إدارة الدراما بالأزهر الشريف وأجازته"

وتابع :" استوحينا الجزء الأول والثانى من قصص الحيوان المستوحى من الكتاب، ثم قصص الإنسان المستوحى من كتاب أنبياء الله، وبعدها اقترحت تقديم قصص النساء فى النساء ، ثم عملنا «جزء رابع» عن عجائب القصص ثم قصص الآيات، وفكرنا نعمل كتاب أحمد بهجت الشهير أنبياء الله وعملنا الجزء الأول، لكن الظروف الإنتاجية اختلفت ولم يعد معنا عنصر مهم من عناصر نجاح العمل وهو الدكتور يحيى الفخرانى لانشغاله بأعمال أخرى، وأتمنى استكمال هذا العمل الذى يقدم رسالة نافعة للكبار والصغار"

وشارك فى هذا العمل الكبير عدد من كبار النجوم ومنهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وأحمد السقا وهند صبرى وداليا البحيرى وحنان ترك وريهام عبدالغفور، و يوسف داود وهشام سليم وغيرهم.

أما عن برنامج كلمتين وبس الذى كتبه الأديب أحمد بهجت لمدة تزيد عن 40 عامًا، فقال ابنه أن الإذاعة طلبت من والده كتابة برنامج إذاعى ساخر خفيف الظل فى 5 دقائق، لذلك كتبه بالعامية، وقدمه الفنان الكبير فؤاد المهندس وارتبطت به أجيال ععديدة.

وأوضح محمد بهجت أن أشهر حلقات البرنامج هى الحلقة التى تحدثت عن وفاة أم كلثوم، حيث كانت أم كلثوم بين الحياة والموت وعرف والده بحكم عمله الصحفى من الأطباء أن حالتها متأخرة، فجهز حلقة عن وفاتها وسجلوا الحلقة ولم يخبروا أحد، وأذيعت الحلقة فور إعلان وفاة أم كلثوم وكان سبق صحفى لأحمد بهجت.

أما عن فيلم أيام السادات فكشف بهجت الابن كواليسه قائلاً :"كان أبى يحب السادات وفرحان بنصر أكتوبر، لذلك كتب فيلم أيام السادات بحب وحياد شديد، وكان يراه سياسيا ذكيا ومكافحا، وأعجبته فكرة الصعود فى حياة السادات"

وأضاف :" عمل والدى 3 أفلام للسينما هى «أيام السادات» و«امرأة من القاهرة»، و«البؤساء»، وكتب للإذاعة برامج كثيرة منها زورق الخواطر بصوته، وكلمتين وبس، وعدد كبير من المسلسلات الإذاعية، منها مسلسل عن عمر الخيام 30 حلقة لم يعرض حتى الآن، كما كتب عددا كبيرا من مسلسلات التليفزيون منها مذكرات زوج، وصائمون والله اعلم ومسلسل ألف ليلة وليلة لحسين فهمى ونجلاء فتحى.