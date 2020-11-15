شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد عفريتة فى مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة دينا فؤاد في دور عفريتة خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، وتطارد خالد سليم ونور اللبنانية طوال أحداث المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، ويعد هذا الدور أول مرة تجسده دينا في الدراما، كما تواصل أسرة المسلسل تصوير مشاهدهم المتبقية.

وتتابع المخرجة منال الصيفى الديكورات الأخيرة للعمل للانتهاء من تصويره بعدما تقررعرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف سوسن عامر.

وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى