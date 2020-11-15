"أصبح لحلمي معنى".. أنغام توجه الشكر للشاعر عبد الرحمن بن مساعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت المطربة أنغام رسالة شكر للشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد بعد تعاونه معها في ألبومها الخليجي "مزاح".
وكتبت أنغام تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :" وأصبح لحلمي معنى حين جمعتني طاولة مع الشاعر الكبير وأمير شعراء عصره عبدالرحمن بن مساعد لا أجد تعبير يوفي قدر سعادتي بالنجاح معك، شكري واعتزازي لمقامك الراقي".
جدير بالذكر أن المطربة أنغام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "مزاح"، وهو ألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، يتضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطربي العصري.
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