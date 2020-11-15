مجدي الطيب يعلن تعافيه من فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الناقد الفني مجدي الطيب تعافيه من فيروس كورونا، بعد خضوعه للمسحة الثانية.

وكتب "الطيب" منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" يــا اصحابي ياأهلي يا جيرانــي .. أنـا عـايـز اخـدكـم في أحضانــــــــي"، اليوم أتم الله سبحانه وتعالى عليَ نعمه وأسبغ فضله، ومن عليه بالشفاء من "الفيروس" اللعين، بعدما أظهرت نتيجة المسحة الثانية تعافي من الإصابة بالمرض، بدعواتكم المخلصة، المباركة، وجهود طاقم أطباء مستشفى العجوزة، بقيادة الطبيب الإنسان طارق السيد، ونائبه الجليل، وبرعاية كريمة من د. هالة زايد. وزيرة الصحة، وكل من ابتهل لله بالدعاء أن ينجيني من المحنة".

أضاف الطيب :"اللهم لك الحمد والشكر ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من بعد، اللهم لك الحمد والشكر، عدد ذرات الكون في السموات والأرض، وما بينهما وما وراء ذلك".

تابع مجدي الطيب، :"اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم كن لنا لا علينا، يا الله إن كان هذا الوباء بذنب فعلناه، فإنا تائبون لك ونادمون على ما فعلنا، اللهم رضينا بقضائك وبما أرسلته لنا، فاجعلنا لك من الحامدين والشاكرين في كل وقت وحين، يا كريم آمنّا مما نخاف، واشف مرضانا، وارحم ضعفهم، وردهم إليك ورد إليهم عافيتهم .. يا رحمن يا رحيم".

اختتم الطيب تعليقعه :"اللهم نسألك العفو والعافية، في الأهل والمال، اللهم استرنا بسترك الجميل، وارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا فارج كل هم ويا كاشف كل غم، اللهم فرج همومنا ويسر لنا أمورنا، وأرحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم ارزقنا العفو والعافية إنك على كل شيء قدير".

أعلن الناقد الفني الكبير مجدي الطيب، 6 نوفمبر الجاري، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الطيب، صورة له عبر "فيسبوك" من داخل المستشفى، وعلّق: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن.. الكورونا.. دعواتكم".