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أصالة ترد على ابن أحلام بعد تصريح مثير للجدل
الأحد 15 نوفمبر 2020
ردت الفنانة السورية أصالة، على ابن الفنانة الإماراتية، أحلام، بشأن ما قاله عن أغنياتها.
ونشرت أصالة تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء السبت، علقت فيها على كلمات فاهد مبارك الهاجري، ابن أحلام، بشأن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه للفنانة السورية، في ظل خلاف والدته القائم معها.
وقالت أصالة: "لا تتخيّل يا فاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. ارتقاؤك هذا يدلّ على طيب نفسك وأخلاقك العالية (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)".
وكان فاهد، أكبر أبناء الفنانة الإماراتية، أحلام، قد أثار، السبت، جدلا واسعا بين معجبي والدته، بسبب تصريح له بشأن خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري.
وغرد في تصريح غير متوقع أن والدته أحلام تستمع لها أكثر منه، وقال في تغريدته المثيرة للجدل: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".
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