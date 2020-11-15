شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن رواية الرعب والإثارة "الغرفة 207" قبل تحويلها لعمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرع القائمون على تحويل رواية الكاتب أحمد خالد توفيق "الغرفة 207"، فى البدء بتحضيرات تحويل الرواية إلى عمل درامى، ينتمى لفئة أعمال الرعب والإثارة، حيث سيكتب لها السيناريو والحوار السيناريست تامر إبراهيم، ولم يتم تحديد مخرج للعمل حتى الآن. وخلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات التي تدورحولها الرواية المقرر تقديمها في عمل درامى، وهى كالتالى:

تدور أحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع أحداثها داخل فندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة بـ "الغروفة 207"، وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.

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بالفعل غرف الفنادق أماكن مرعبة، وأكثرها إرعاباً هي الغرفة 207، في هذه الغرفة تحتشد أشنع مخاوفك التي داريتها حتى عن نفسك منذ كنت طفلاً، في هذه الغرفة يتلاشى الحاجز بين الحقيقة والوهم.. بين المخاوف المشروعة والكابوس.. في هذه الغرفة يتلاشى الحاجز بين الماضي والمستقبل. وبين ذاتك والآخرين، لا تتلصص ولا تختلس النظرات عبر ثقب المفتاح. فقط فلتدر مقبض الباب في هدوء وحذر.. ولتدخل الغرفة رقم 207.