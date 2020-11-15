شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى لـ الجسمى ونانسى ورامى جمال وأحمد جمال بتوقيع الموزع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، من ضمنهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد، وتقدم بشكل جديد عن أعماله السابقة ويراهن عليها بقوة لتكون مفاجأة حيث أنها تحمل طابعا مختلفا.

وتعد المرة الثانية التى يتعاون فيها إبراهيم مع الجسمى بعد نجاح أغنية "شرع السما" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وهى أغنية تتر مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة الفنان أحمد عز وفتحى عبدالوهاب وتم طرحها منذ عامين.





كما يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية ضمن أغانى ألبومها الجديد من ألحان وليد سعد وكلمات خالد تاج الدين، وتم الانتهاء من تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

ولم يكن هذا العمل الأول الذى يجمع بينهما، فقد حققا نجاحا من خلال عدد من الأغانى السابقة، منها "الحب زى الوتر" و"راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"عم بتغير" و"خططت بالصدفة" و"حكايات الدنى" و"مين الما عندو".





كما يتعاون أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد، حيث سبق وتعاون معها في ألبومها الأخير في عدد من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا، كما أنه يتعاون مع كل من رامى جمال وأحمد جمال في ألبوماتهما المقبلة في عدد من الأغانى التى تحمل العديد من المفاجآت.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.