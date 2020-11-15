شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين ينضم إلى فريق عمل مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أمير صلاح الدين إلى فريق عمل مسلسل "موسى" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وما زالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، وجار التعاقد مع آخرون وسوف يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وكانت آخر أعمال أمير صلاح الدين مسلسل ختم النمر، والتى يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

يذكر أن آخر أعمال أمير في السينما فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوارالفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.