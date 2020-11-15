صور| ماجد المصري وعمر متولي يحضران عرض "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضر كل من الفنان ماجد المصري، الفنان عمر متولي، المؤلف حسان دهشان عرض مسرحية "صباحية مباركة".

نشر الفنان حسام داغر صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" شرفنا بحضور العرض مسرحيه ( صباحية مباركة ) حبايبي الاستاذ الخال ماجد المصري و الغالي المؤلف الكبير الاستاذ حسان دهشان و حبيبي عمر متولي و العساسيل فريده و ادم نورتوا المسرحيه بجد و مبسوط انها عجبتكم".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.