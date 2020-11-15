نشوى مصطفى: اتكسفت من لبس الكمامة.. وكورونا أصعب من ألم الولادة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة تحذير إلى الشعب المصري بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصطفى، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء السبت: "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم إتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله".

أضافت: "كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك".

تابعت: "أنا كان معايا فلوس بس مفيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة ياجماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة".

وقالت: "أنا أهملت واتكسفت من لبس الكمامة وماتسلموش على حد بأيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، كلوا برتقالة وحزمة جرجير أو جوافة وحتة جبنة قريش دي نصايح الدكتور حافظوا عليها عندنا الحاجات دي رخيصة، احموا نفسكم مع الكمامة".