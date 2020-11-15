تامر حسني يغني "قوّلني كلام" بعد انفصاله عن بسمة بوسيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول عدد من رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان تامر حسني في أول ظهور له بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما.

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يغني أغنية "قوّلني كلام" والتي طرحتها له شركة "روتانا" قبل أيام عبر حسابها على "يوتيوب".

وفي الفيديو يقدّم تامر مقطع من الأغنية ويقول فيه: "جيت حليت أيامي، ولقيت أحلامي، قمر قدامي، الله الله".

"قوّلني كلام" لتامر حسني من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

وكتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".