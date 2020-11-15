رشاقة نورهان ومي عز الدين بـ"البرنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، علقت :"تركيزك يحدد واقعك".

جيهان خليل

المطربة جيهان خليل نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من أحد الأماكن الساحلية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية دون مكياج.

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين نشرت صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حرصت على ارتداء "برنيطة" حمراء على رأسها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا من اللون الأزرق أنيقًا.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية أنيقة،، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".