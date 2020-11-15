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تراند اليوم : نشوى مصطفى تحذر المصريين من كورونا: أصعب من ألم الولادة- شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة إلى الشعب المصري بعد شفائها من فيروس المستجد.
قالت الفنانة في مداخلة هاتفية إلى برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة “ON”، مساء اليوم السبت: “أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم إتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله”.

وأضافت: “كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك”.

تابعت: “أنا كان معايا فلوس بس مافيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة، لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة ياجماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة”.

وقالت: “أنا أهملت وإتكسفت من لبس الكمامة وماتسلموش على حد بإيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، كلوا برتقانة وحزمة جرجير أو جوافة وحتة جبنة قريش دي نصايح الدكتور حافظوا عليها عندنا الحاجات دي رخيصة، إحموا نفسكم مع الكمامة ” .

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