شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: لما بحتاج حنان ببوس "التيتينة" اللى معلقها فى صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث الفنان حسين فهمي عن سر يتعلق به وهو أنه يحمل منذ سنوات طويلة قلادة في صدره على شكل "سكاتة أطفال".

وتابع فهمي قائلا خلال لقائه في برنامج السيرة المذاع على قناة مساء dmcوتقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى أنه يضع القلادة "التيتينه" في فمه عندما يشعر بحاجتة الى الحنان

وواصل فهمى أنه يضع تلك القلادة في رقبتة بسبب معاناته من "عقدة حنان" لأنه ينقصه الحنان، بعد كل الذين دخلوا حياته، وهو يرغب دائما في الحنية .

وتابع قائلا : "أنا في حاجة للحنان ولا يوجد أحد لا يحتاج حنان، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض ليس في حاجة للحنان".

وأكدالفنان حسين فهمى فهمي أن القلادة "سكاتة الأطفال" بالنسبة له هي رمز للعلاقة بين الطفل وأمه، وأن بداية حياته معها ومعرفته بها تكون من خلال صدرها، مشيرا إلى أنه يلجأ إليها عندما يفتقد الحنان.

وقام حسين فهمي بوضع سكاتة الأطفال في فمه ببرنامج "السيرة"، وقال لمقدمة البرنامج "عندما أحتاج للحنان ولا أجده أقوم بفعل ما ترينه الآن".