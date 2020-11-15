شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف موسى عيسى وزوجته سلمي فتح الله وسط النجوم.. والهضبة بلوك جديد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضور كبير للمشاهير ونجوم الفن شهده حفل زفاف المنتج موسى عيسى نجل شقيقة المخرج طارق العريان على عروسته سلمي فتح الله ابنة رجل الأعمال سامي فتح الله، حيث حضر الهضبة عمرو دياب، والذى أحيا الفرح بمجموعة من أغانيه، أبرزها أغنية جديدة باسم "تأثيرك عليا".









وخطف الهضبة الأنظار باللوك الجديد الذى تميز به حيث صبغ شعره باللون الأصفر، كما أحيا النجم محمود العسيلي الفرح أيضاً بالإضافة إلى النجوم رامي صبري ومحمد نور.









كما حرص على الحضور أيضاً مجموعة من الفنانين والمشاهير منهم النجوم يسرا، هاني رمزي، بوسى شلبى، شريف رمزي وزوجته، هنا شيحة، خالد سليم وزوجته، ايتن عامر، ومنة حسين فهمي نجلة النجم حسين فهمي والفنانة ميرفت امين، نسرين أمين، نجلاء بدر.





أيضاً حضرت ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بالإضافة إلى الفنانة أمينة خليل، غادة عادل.



