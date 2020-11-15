شكرا لقرائتكم خبر عن داليدا خليل تتعاون فى أغنية "شيك أوى" بتوقيع محمد يحيى وأسامة محرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية داليدا خليل في أغنية جديدة تحمل اسم "شيك اوى" تقدمها باللهجة المصرية وهى من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

وكانت داليدا شاركت جمهورها مؤخرا بفيديو أعلنت من خلاله عن عمل فنى جديد بعنوان "شيك أوى" يظهر للنور قريبا.

وكانت اللبنانية داليدا خليل قد شاركت النجم محمد إمام في مسلسل "هوجان" عُرض خلال رمضان قبل الماضى، وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

ونشر حينها محمد إمام صورة جمعته بالفنانة اللبنانية على إنستجرام وكتب: "من فترة طلبت منكم ترشحولى نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربى رشحتلى نجمة لبنان داليدا خليل، وكانت فعلاً مناسبة جداً للدور.. فنانة جميلة وإنسانة أجمل واستمتعت بالشغل معاها.