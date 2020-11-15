شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يكشف حقيقة واقعة تعديه على فرد الأمن وعلاقته بزيجة سابقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرق النجم أحمد فلوكس إلى واقعة الاعتداء على فرد الأمن بكمبوند فى الشيخ زايد، قائلاً: إن السيدة التى كنت ارتبط بها ومتزوجها، كانت على علاقة بشخص آخر واتفقت معاه على أنهم يحبسونى وهما إللى دبروا واقعة فرد الأمن.

وأضاف فلوكس خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، بقوله :" أنا أصلا كنت مبلغ النجدة قبل الواقعة ورايح الكمبوند علشان أعمل إثبات حالة في بيتها وأني متجوزها وهى سرقت عقد الزواج لأنه كان بتاريخ أثناء زيجة أخرى لها وبالتالى هتتحبس.

وتابع فلوكس أن الراجل اللى على علاقة معاها هو اللى خلى فرد الامن يعتدى عليا و كان هناك فيديو اخر بالشوم تم تكسير عربيتى فيه ولم يظهر و لذلك لما قدمت بلاغ و طلبت تفريغ الكاميرات لذلك طلبو منى التصالح.