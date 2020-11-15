شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: الفيلم مع السبكى بيرسى على 20 و30 ألف جنيه وهو رجل طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فلوكس أن أحمد السبكى المنتج راجل طيب وأنا احبه كثيراً ، ولكن اتفاقاته مش طيبة وضرب مثل بان الفيلم معه بيرسى على ٢٠او ٣٠ الف جنيه أجر، قائلاً : أفضل أتعامل معاه بعيدا عن الشغل .

وأضاف فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، أنه ضد فكرة البطولة المطلقة و خير دليل على هذا فيلم الممر فكل الشخصيات أبطال و بتكمل بعضها ، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يركز في الأدوار التي تعرض عليه علشان يرجع تانى لجمهوره .