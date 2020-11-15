شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: الفيلم مع السبكى بيرسى على 20 و30 ألف جنيه وهو رجل طيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فلوكس أن أحمد السبكى المنتج راجل طيب وأنا احبه كثيراً ، ولكن اتفاقاته مش طيبة وضرب مثل بان الفيلم معه بيرسى على ٢٠او ٣٠ الف جنيه أجر، قائلاً : أفضل أتعامل معاه بعيدا عن الشغل .
وأضاف فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، أنه ضد فكرة البطولة المطلقة و خير دليل على هذا فيلم الممر فكل الشخصيات أبطال و بتكمل بعضها ، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يركز في الأدوار التي تعرض عليه علشان يرجع تانى لجمهوره .
وكان أشار فلوكس أنه لا توجد عداوة بينى و بين محمد رمضان ، وأصل الموضوع كانوا بيسألونى عن "إحنا الطلبة" قالوا ليا أنت كنت نجم عليه وأنا لم أقل ذلك خالص .
وتابع فلوكس خلال حلوله ضيفا بالبرنامج أننى لا أعتقد أننى سيجمعنى عمل فنى مع محمد رمضان، لأنني لابد أخد حقى ووضعى فى دور متميز فى العمل الفنى الذى أشارك به لانى تعبت جدا فى حياتى وأن لم أخد حقى سأقوم بالعمل فى أشياء اخرى ثم أنتج أفلام وأعمل لغيرى ما لم استطع أن أقوم به.
و أوضح فلوكس، أن محمد رمضان لما قابل أبويا في عزاء الفنان محمود ياسين قبل رأسه و أنا شايل دى ليه اوى.
وأضاف فلوكس " لا يوجد نمبر1" فى عالم الفن سواء سينما او تليفزيون ، هناك أعمال حلوه و أعمال سيئة، و محمد رمضان لأنه اتحارب كتير و تعب كتير فيقصد يقول للناس انا موجود بعد تعب و كفاح.
وقال أحمد فلوكس احترم الفنانة هنا شيحة جدا وسأظل اتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة فى قلبى لحد ما اموت، وهي انسانة جميلة، ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة.
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