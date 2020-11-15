شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: مفيش عداوة مع محمد رمضان ومقولة نمبر1 خاطئة وتزوجت هنا عن حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النجم أحمد فلوكس فى رده على سؤال من الاعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة أن محمد رمضان مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى ينجح ويصل إلى ما وصل إليه.

وأشار فلوكس أنه لا توجد عداوة بينى و بين محمد رمضان ، وأصل الموضوع كانوا بيسألونى عن "إحنا الطلبة" قالوا ليا أنت كنت نجم عليه وأنا لم أقل ذلك خالص .

وتابع فلوكس خلال حلوله ضيفا بالبرنامج أننى لا أعتقد أننى سيجمعنى عمل فنى مع محمد رمضان، لأنني لابد أخد حقى ووضعى فى دور متميز فى العمل الفنى الذى أشارك به لانى تعبت جدا فى حياتى وأن لم أخد حقى سأقوم بالعمل فى أشياء اخرى ثم أنتج أفلام وأعمل لغيرى ما لم استطع أن أقوم به.

و أوضح فلوكس، أن محمد رمضان لما قابل أبويا في عزاء الفنان محمود ياسين قبل رأسه و أنا شايل دى ليه اوى.

وأضاف فلوكس " لا يوجد نمبر1" فى عالم الفن سواء سينما او تليفزيون ، هناك أعمال حلوه و أعمال سيئة، و محمد رمضان لأنه اتحارب كتير و تعب كتير فيقصد يقول للناس انا موجود بعد تعب و كفاح.

وقال أحمد فلوكس احترم الفنانة هنا شيحة جدا وسأظل اتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة فى قلبى لحد ما اموت، وهي انسانة جميلة، ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة.

وأضاف فلوكس أن هنا شيحة تزوجتنى لأنها بتحبني و ليس لأي شيء آخر وزواجنا كان عن قصة حب واحترام ، وعندما حدث الطلاق ما زال الاحترام قائم بيننا .

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على الحياة ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى.