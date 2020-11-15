شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حلقات الموسم الثانى لـ"الآنسة فرح" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق حلقات الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، اليوم الأحد على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث كان من المفترض أن يعرض بداية الشهر، ولكن تم تأجيل موعد عرضه لـ يوم 15، والعمل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.