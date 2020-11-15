شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: الست اللى عملتلى سحر كنت بسرح شعرها يوميا واكتشفت إنها قرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس: "تعرضت للغدر من كل اللى حوليا، والست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة". وأضاف فلوكس، خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة: "أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".

وتابع فلوكس: "كان بيحصل حاجات غريبة، حاجات بتولع في البيت وأنا خلال الفترة دى كبرت فوق عمرى سنين، وكنت رياضي جدا بلعب جميع ألعاب الفنون القتالية، وأصبحت مش قادر أقوم من السرير".

وأشار فلوكس إلى أنه اكتشف حاجات أخرى غير السحر في هذه الشخصية، مضيفا: "هحبسها بسببها وفي قضايا بينى وبينها". وأكد أنه سافر دبى وبدأ في التحسن هناك بفضل القرآن والصلاة والذكر.