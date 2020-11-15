شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: كرهت التمثيل بسبب السحر وأصبحت مسلوب الإرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس إن أسوأ شىء حدث له فى حياته هو تعرضه للسحره، مؤكداً أن هذا الأمر حصل عقب الطلاق من هنا شيحة من خلال أحد الأشخاص.

وأضاف فلوكس، خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، أنه كان يشعر بأشياء غريبة، منها أنه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، مضيفا: "فى الوقت ده كان عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بأهمية أو حلاوة أى حاجة".

واسترجع ذكريات تلك المرحلة قائلا: "هذا الشخص اللى عملي سحر قال لى مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهرى، وهجرت ابنى وابويا، وهذا الشخص هى واحدة كنت على علاقة معها للأسف، ولكن طلعت كل حياتها أعمال وسحر، وانا مكنتش شايف ده كله والحمد لله تخلصت من هذا السحر بالتقرب من الله، لأنى كنت بعيد عنه"، وتابع فلوكس أن هذه الشخصية بتجدد لى السحر كل يوم وبفضل الله أنا قادر عليها" وأضاف فلوكس: "تعرضت لأذى كثير بسبب السحر، وقعدت أيام عينى مفتوحة ولا أستطيع الكلام".