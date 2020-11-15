شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: لا أتبرأ من أى فيلم عملته بما فيهم "سيدة الأقمار السوداء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "السينما الأمريكية مختلفة عن المصرية، لأن هنا مفيش مواضيع تتكتب للفنانين اللى في سنى وكل الكتابة متجهة لسن الشباب ودول اللى يتصدروا السينمات، لكن في السينما الامريكية بيتكتب مخصوص لناس كبار في السن زى أنطونى كوين وغيره".

وأضاف فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC: "أنا شايف إن في نجوم قدروا يواكبوا التطور ويفضلوا بنفس الوهج مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز"، مشيرا إلى أن الفنان محمود ياسين كان أكثر فنان منافس له لمدة طويلة ورغم ذلك كان أقرب الأصدقاء له.

وتابع: "لا يوجد أي فيلم أتبرأ منه ومسئول على كل عمل عملته"، وبسؤاله عن "سيدة الأقمار السوداء" قال: "دى قصة فرنساوى مكتوبة وترجمت للعربية، ولكن المخرج أضاف مشاهد فيها مش مسئوليتي، لأن أنا صورت الفيلم في لبنان وبعد ماسافرت المخرج أضاف مشاهد ليا عن طريق دوبلير عملها بدالى".

واستكمل حسين فهمى: "أنا تقدمت للنائب العام في مصر وقتها عشان يبقى في تحقيق ولكن في الوقت ده الحرب الأهلية اشتعلت في لبنان، وملقتش المنتج ولا المخرج اللى كان عامل الفيلم وهو اسمه سمير خورى".

واختتم فهمر حديثه: "اللى استفدت منه في الحياة إن ليها بداية ونهاية، وكل اللى في النص ده بتاعى أعمل فيه اللى عاوزه، وعندى أسرة جميلة استمتعت بيها وليا ذكريات جميلة مع كل اصدقائى، وعرفت ناس في كل مكان وقدمت الكثير للسينما المصرية".