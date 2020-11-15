شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: لا أتبرأ من أى فيلم عملته بما فيهم "سيدة الأقمار السوداء".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "السينما الأمريكية مختلفة عن المصرية، لأن هنا مفيش مواضيع تتكتب للفنانين اللى في سنى وكل الكتابة متجهة لسن الشباب ودول اللى يتصدروا السينمات، لكن في السينما الامريكية بيتكتب مخصوص لناس كبار في السن زى أنطونى كوين وغيره".
وأضاف فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC: "أنا شايف إن في نجوم قدروا يواكبوا التطور ويفضلوا بنفس الوهج مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز"، مشيرا إلى أن الفنان محمود ياسين كان أكثر فنان منافس له لمدة طويلة ورغم ذلك كان أقرب الأصدقاء له.
وتابع: "لا يوجد أي فيلم أتبرأ منه ومسئول على كل عمل عملته"، وبسؤاله عن "سيدة الأقمار السوداء" قال: "دى قصة فرنساوى مكتوبة وترجمت للعربية، ولكن المخرج أضاف مشاهد فيها مش مسئوليتي، لأن أنا صورت الفيلم في لبنان وبعد ماسافرت المخرج أضاف مشاهد ليا عن طريق دوبلير عملها بدالى".
واستكمل حسين فهمى: "أنا تقدمت للنائب العام في مصر وقتها عشان يبقى في تحقيق ولكن في الوقت ده الحرب الأهلية اشتعلت في لبنان، وملقتش المنتج ولا المخرج اللى كان عامل الفيلم وهو اسمه سمير خورى".
واختتم فهمر حديثه: "اللى استفدت منه في الحياة إن ليها بداية ونهاية، وكل اللى في النص ده بتاعى أعمل فيه اللى عاوزه، وعندى أسرة جميلة استمتعت بيها وليا ذكريات جميلة مع كل اصدقائى، وعرفت ناس في كل مكان وقدمت الكثير للسينما المصرية".
وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.
"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين فهمى: لا أتبرأ من أى فيلم عملته بما فيهم "سيدة الأقمار السوداء".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.