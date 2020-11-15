تراند اليوم : مش عيب أن حسين فهمي يحاول يركب التريند بالتطاول على العندليب!!

بعد أن تتناسهم الكاميرات، ويبعدون رويدا رويدا عن الشاشات واللقاءات، يبدو أن بعض الفنانين الكبار يصيبهم مرض الشهرة فيبدأون التقليب في الدفاتر القديمة، عسى أن يستخرجوا منها قصة مسلية تعيدهم للأضواء من جديد.

لا شك أن حسين فهمي هو ” جان ” جيله وأجيال لاحقة أيضا، لكن هذا لا يعني أبدا أن يتم وضعه في مقارنة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خاصة أن الأخير كان في ملعب أخر تماما بعيدا عن ملعب حسين فهمي.

لم نشهد من قبل غيرة بين مطرب وممثل، قبل أن يصبح الممثل مطربا، ويتحول المطرب لممثل في السنوات الاخيرة.

لكن في حقبة العندليب وحسين فهمي، لم يكن هذا مطروحا… والفارق العمري بينهم ليس بقليل، وظهور حسين فهمي جاء لاحق لشهرة ونجومية العندليب، ولا شك أن العندليب حينها كان قد شبع تماما من ولع البنات به، وشاهدنا وقرأنا وسمعنا عن كم حالات الانتحار مع إعلان وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

الاسوأ من هذا .. ان اتهامات حسين فهمي للعندليب بأنه قاد حملات للهجوم عليه بالصحف في بداياته، لا يمكن الرد عليها ولا تفنيدها، كأننا نطالب الفراعنة بإعلان براءتهم من تفشي فيروس كورونا.

العندليب قيمة كبيرة، وحسين فهمي نجم لعدة أجيال .. لكن المقارنة مرفوضة، والتصريح لزوم التريند .. ولا يليق بالكبار.

كان الفنان حسين فهمي قد تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاته المثيرة التي أدلى بها خلال برنامج السيرة، مع المذيعة وفاء الكيلاني، عبر شاشة قناة dmc.

ومن أبرز التصريحات المثيرة التي أطلقها حسين فهمي، خلال البرنامج، اتهامه العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بـ”الغيرة” منه، لاهتمام الفتيات في ذلك الوقت به، موضحا أن “العندليب” كان يقف وراء حملة منظمة للهجوم عليه بالصحف في بداية حياته الفنية.

وأضاف أن الفتيات في مصر أحببنه وكن يضعن صورته أسفل وسائدهن ما جعل العندليب الأسمر يحاربه بشدة، متابعًا: “كان فيه هجوم منظم لأن فيلم نار الشوق نزل في سينما ديانا، وفيلم دلال المصرية بيتعرض في سينما ميامي، في نفس الوقت وحصل هجوم في الجرايد، وكنت بروح السينما ألقيها مليانة والجمهور فرحان لكن افتح الجرنال ألاقي نفسي بتشتم ومابقتش فاهم ليه”.

