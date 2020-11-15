تراند اليوم : فاعل خير وراء طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. والاخيرة تعلن الحرب

وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل رسالة لكل المهاجمين لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام” بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.

وقالت “بسمة” عبر استوري صفحتها: “قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا”.

وكشفت مصادر أن هناك عددًا من الصور التي أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال.

كانت الصور من إحدى السهرات التي كان فيها تامر بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة، والتي غضبت بشدة من وضعية الصور، وعلى أثرها انفجرت الأزمة بينها وبين تامر.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

