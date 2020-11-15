تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تحسم جدل أحتيال حسام حبيب عليها.. شاهد

حسمت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل الدائر حول وجود خلافات مالية بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً في بيان صحفي أن زوجها لا يمثل إدارة أعمالها، ولا علاقة له بأموالها من الأساس، وأنه فقط زوجها ومستشارها الفني يقدم النصيحة لها عندما تطلبها.

شيرين عبد الوهاب أصدرت بياناً قصيراً وواضحاً لحسم كل ما تردد حول تدهور علاقتها مع زوجها وطلبها الطلاق بسبب استيلائه على أموالها وشبهة تلاعب في إدارة أعمالها،

وجاء في البيان: تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما.

وأهابت شيرين عبد الوهاب، بـ وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مروجية الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيد الفني والإنساني، وفق (سيدتي).

وسبق أن غردت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير.

ورد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على الأخبار التي تم تداولها حول انفصال نجله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً، عقب خلافات مالية، مؤكداً أن القصة مفبركة بالكامل،

وأشار إلى أن ابنه حسام وزوجته شيرين عبد الوهاب بعيدان عن السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية من أجل التركيز في مشروعهما الفني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (حضرة المواطن)، : أنا قريب جدًا من شيرين عبد الوهاب لأنها تعتبرني بمثابة والدها الثاني، وبعد سماعي لهذه الأخبار اتصلت بحسام،

فأكد لي أنه هو وشيرين متفرغين لعملهما الجديد بعد افتتاحهما ستوديو جديد في مدينة السادس من أكتوبر وأنهما يستعدان لطرح أعمال جديدة مميزة.

