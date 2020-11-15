تراند اليوم : حلقة أحمد فلوكس بـ”واحد من الناس” التريند الثانى علي اليوتيوب- شاهد

حققت حلقة النجم أحمد فلوكس مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، أعلي نسب مشاهدة ” تريند ” حيث تحتل حتى الان المركز الثانى لاكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب ، وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر موقع الفيديوهات العالمي” يوتيوب ” ، كما حققت الحلقة مشاهدات عالية جدا عبر شاشة الحياة .

وكان النجم أحمد فلوكس قد حل ضيفا بواحد من الناس امس الجمعه ، في ظهور خاص له مع عمرو الليثى كشف خلالها العديد من الاسرار التى اذيعت لاول مرة ، و منها انه عاد مرة اخرى لزوجته بعد انفصال ١٢ عام ، و تعرضه للسحر من احد زوجاته ، و انه تلقى عرض للتمثيل مع جاكى شان و جون سينا لكنه رفض لارتباطه بتصوير فيلم الممر ، كما قالت زوجته خلال مداخلة هاتفية انها اشترت له بدلة زفافه على هنا شيحه .

ويذكر ان الجزء الثاني من الحلقة سيذاع اليوم السبت في العاشرة مساء ، ويتخللها العديد من التصريحات القوية والرسائل من احمد فلوكس الي هنا شيحة ومحمد رمضان ويكشف اسرار عن واقعة فرد الامن

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي الحياة



