تراند اليوم : حسين فهمي يكشف عن هوايتة الغريبة والمفضلة.. إتفرج

كشف الفنان المصري حسين فهمي عن هوايته الغريبة والمفضلة، وذلك خلال حوار تلفزيوني على قناة (dmc) المصرية.

وأوضح في حواره مع برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه يهوى تلميع الأحذية على نغمات الموسيقى، مشيرا إلى أن أول هدية من نجله كانت عبارة عن دهان للحذاء.

وكشف حسين فهمي عن تفاصيل كثيرة حول نشأته وعلاقته بوالديه قائلا: “عمري ما تعرضت للضرب من والدتي، وكان العقاب هو الحرمان من الذهاب إلى النادي والسينما والحمد لله أهلي ربوني كويس”.

وتابع قائلا:”كنا أسرة متماسكة وكان فى حب كبير يجمع بين والدي ووالدتي طول الوقت”.

وأضاف: “ميعاد الغداء كان مقدسا عندنا بوجود كل أفراد الأسرة، وكان هناك احترام للمرأة في بيتنا وأحببت المرأة من خلال والدتي، لكنها كانت متسلطة، وتمنت أن أدرس الحقوق، ووالدى كان رقيقا”.

وواصل فهمي حديثه قائلا: “إن أهله كانوا وطنيين، ولم يقتنعوا بالاستعمار الإنجليزي وكانوا ضده تماما، وضد فكرة دخولي مدارس أجنبية فى ذلك الوقت”.

يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي على شاشة السينما كان فيلم “الكويسين” وشاركه البطولة شيرين رضا، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وتارة عماد، وأسماء أبواليزيد، وعمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

