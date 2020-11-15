هذه هى قائمة أغنيات ألبوم Plastic Hearts قبل أيام من إطلاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية مايلى سايروس عشاقها و محبيها بكشفها عن أسماء أغنيات ألبومها الغنائئ الجديد و الذى يحمل اسم " Plastic Hearts " والمقرر إطلاقه يوم 27 نوفمبر الجارى وهو يضم 12 أغنية ، و هو ما زاد من حماسهم لاستقبال ألبوم نجمتهم المفضلة .
نشرت مايلى سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 116 مليون شخص صورتها بعدسة مصور المشاهير مايك روك ، و الصورة تحمل أسماء أغنيات " Plastic Hearts " الذى تعاونت فيه مع عدد من نجوم الغناء فى العالم و هم النجمة العالمية دوا ليبا و المغنى الإنجليزى بيلى ايدول " Billy Idol " و مغنية الروك الامريكية جوان جيت .
قائمة أغنيات البوم مايلي سايروس الجديد
أغنيات الألبوم الجديد :
1. “WTF Do I Know”
2. “Plastic Hearts”
3. “Angels Like You”
4. “Prisoner” feat. Dua Lipa
5. “Gimme What I Want”
6. “Night Crawling” feat. Billy Idol
7. “Midnight Sky”
8. “High”
9. “Hate Me”
10. “Bad Karma” feat. Joan Jett
11. “Never Be Me”
12. “Golden G String”
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