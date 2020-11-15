شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هى قائمة أغنيات ألبوم Plastic Hearts قبل أيام من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية مايلى سايروس عشاقها و محبيها بكشفها عن أسماء أغنيات ألبومها الغنائئ الجديد و الذى يحمل اسم " Plastic Hearts " والمقرر إطلاقه يوم 27 نوفمبر الجارى وهو يضم 12 أغنية ، و هو ما زاد من حماسهم لاستقبال ألبوم نجمتهم المفضلة .

نشرت مايلى سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 116 مليون شخص صورتها بعدسة مصور المشاهير مايك روك ، و الصورة تحمل أسماء أغنيات " Plastic Hearts " الذى تعاونت فيه مع عدد من نجوم الغناء فى العالم و هم النجمة العالمية دوا ليبا و المغنى الإنجليزى بيلى ايدول " Billy Idol " و مغنية الروك الامريكية جوان جيت .



قائمة أغنيات البوم مايلي سايروس الجديد

أغنيات الألبوم الجديد :

1. “WTF Do I Know”

2. “Plastic Hearts”

3. “Angels Like You”

4. “Prisoner” feat. Dua Lipa

5. “Gimme What I Want”

6. “Night Crawling” feat. Billy Idol

7. “Midnight Sky”

8. “High”

9. “Hate Me”

10. “Bad Karma” feat. Joan Jett

11. “Never Be Me”

12. “Golden G String”