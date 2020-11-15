شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا وباد بانى وليل بيبى يشاركون بحفل American Music Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حفل "American Music Awards " واحدا من أهم الاحداث الفنية الموسيقية التى ينتظرها الملايين حول العالم، حيث يحرص الكثير من نجوم العالم على التواجد بهذا الحفل الذى ترصد تفاصيله أهم و أشهر وسائل الإعلام الفنية.

وكشف القائمون على الحفل عن عدد من النجوم الذين سيشاركون هذا العام باستعراضات غنائية و من أبرزهم النجمة العالمية دوا ليبا ذات الشعبية العارفة حول العالم و التى تبلغ من العمر (25 عاما) فمن المقرر أن تقدم استعراض غنائى راقص ضمن فقرات الحفل.



دوا ليبا

كما يشارك هذا العام بحفل "American Music Awards " المقرر إقامته على مسرح Microsoft فى لوس أنجلوس يوم 22 نوفمبر الجارى النجم العالمى باد بانى ومغنى الراب الشهير ليل بيبى " Lil Baby ".

يذكر أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون البالغة من العمر 25 عاما أعلنت مؤخرا عن مشاركتها أيضا فى حفل "American Music Awards"، وذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، ونشرت ميجان ذا ستاليون على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير إنستجرام، والتى تضم أكثر من 17 مليون شخص صورتها التى تشير عن مشاركتها بالحفل، وعلقت على الصورة قائلة: "مرحبا.. سأشارك فى حفل عالمى ضخم سيتم بثه على الهواء مباشرة يوم الأحد ، 22 نوفمبر (8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، على قناة ABC.