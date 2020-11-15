شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة من زمن الحب.. صور نادرة لسميرة أحمد بصحبة نجوم الزمن الجميل فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد أو كما تُلقب بـ"امرأة من زمن الحب"، بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، والتي تعد إحدى أهم نجمات السينما في الزمن الجميل، والتى أثرى أرشيفها بأعمال فنية لا يستطيع أن ينساها جمهورها، خاصة أنها كسبت قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب أدوارها التي وصفت المرأة المصرية كما ينبغي صاحبة المبادئ والأخلاق الرفيعة.



سميرة أحمد بصحبة رشدى أباظة فى كواليس عالم عيال عيال

واحتفالا بعيد ميلادها نشارك جمهور الفنانة سميرة أحمد عددا من الصور النادرة للفنانة والتي جمعتها بعدد كبير من الفنانين مثل رشدى أباظة، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، تحية كاريوكا، زهرة العلا وغيرهم من النجوم الذين لمعوا في وقت الزمن الجميل.



سميرة أحمد تتوسط رشدى أباظة وسمير صبرى فى كواليس عالم عيال عيال

قدمت الفنانة سميرة أحمد أكثر من 67 فيلمًا، وأبرزها "الشيماء"، "آمنت بالله"، "شاطئ الحب" "الأستاذ شرف"، "هل أقتل زوجي"، "الخرساء"، و"أم العروسة"، أما أبرز أعمالها في الدراما التليفزيونية، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، يا ورد مين يشتريك، الحب الضائع، ماما في القسم، المعذبون في الأرض، كما أنها أسست شركة إنتاج سينمائى أنتجت خلالها العديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية أبرزها فيلم "البرئ"، و فيلم "البحث عن سيد مرزوق".



سميرة أحمد ومحسن سرحان وتوفيق الدقن والمخرج حسام الدين مصطفي من كواليس فيلم هل اقتل زوجي



فريد الأطرش وسميرة أحمد فى كواليس فيلم شاطئ الحب



سميرة احمد بصحبة عبد الحليم حافظ فى العرض الخاص لفيلم الخرساء