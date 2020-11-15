حسين فهمى: أنا مش شايف حاجة فيا تتكره وابنى أحلى منى.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "أنا مش عارف الستات بيكرهوا فيا إيه لأنى مش شايف حاجة تتكره، وأنا اكتشفت إن الزواج نظام اجتماعى الهدف منه أن يكون في أسرة وأطفال فقط".

وأضاف حسين فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى: "لما اتجوزت ملقتش الصديقة والرفيقة وفكرت يمكن الاقيها في واحدة تانية، ولكن دائما كانت الخلافات مادية".

وتابع: "الطلاق زى الكوباية الكريستال لما تقع على الأرض وتتكسر عمرها ما يكون ليها قيمة، ولما تزوجت مكنتش مجرد والد خارج المنزل ولكن كنت مع زوجتى وأولادى دائما وبتابع دروسهم وبيروحوا فين".

واستكمل حسين فهمى: "علاقة أولادى من زوجاتى ببعضهم قوية جدا، وابنى محمود هو اللى واخد باله من إخواته"، وبسؤاله عن شكله قال: "أحلى منى كمان، وأنا ساعات بسمع لنصائحهم لأن في فكر شباب".

وأشار فهمى إلى أنه تعلم أن يكون واقعيا أكثر من الحلم الذى يحلمه، مؤكدا: "كنت بدور على الحب والصداقة والأم ولكن اتضح إن المسائل كلها الماديات طغت على الحياة بشكل أكثر من الحب والعواطف".