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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: أنا مش شايف حاجة فيا تتكره وابنى أحلى منى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "أنا مش عارف الستات بيكرهوا فيا إيه لأنى مش شايف حاجة تتكره، وأنا اكتشفت إن الزواج نظام اجتماعى الهدف منه أن يكون في أسرة وأطفال فقط".
وأضاف حسين فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى: "لما اتجوزت ملقتش الصديقة والرفيقة وفكرت يمكن الاقيها في واحدة تانية، ولكن دائما كانت الخلافات مادية".
وتابع: "الطلاق زى الكوباية الكريستال لما تقع على الأرض وتتكسر عمرها ما يكون ليها قيمة، ولما تزوجت مكنتش مجرد والد خارج المنزل ولكن كنت مع زوجتى وأولادى دائما وبتابع دروسهم وبيروحوا فين".
واستكمل حسين فهمى: "علاقة أولادى من زوجاتى ببعضهم قوية جدا، وابنى محمود هو اللى واخد باله من إخواته"، وبسؤاله عن شكله قال: "أحلى منى كمان، وأنا ساعات بسمع لنصائحهم لأن في فكر شباب".
وأشار فهمى إلى أنه تعلم أن يكون واقعيا أكثر من الحلم الذى يحلمه، مؤكدا: "كنت بدور على الحب والصداقة والأم ولكن اتضح إن المسائل كلها الماديات طغت على الحياة بشكل أكثر من الحب والعواطف".
وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.
"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت>
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