شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: مش هاتجوز تانى واللى بيكرهنى فى الست إنها تغير منى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "أنا مش بتعقد من الزواج لأن معنديش أسباب تعقدنى، ولكن مش هاتجوز تانى كفاية كدة، وأنا تزوجت 5 مرات، ومرة واحدة كانت خطوبة فقط، ومعنديش أي جوازات في السر". وأضاف فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للغعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC: "اللى بيكرهنى في الست الغيرة الشديد بتخلينى أطفش، ومقصدش الغيرة عليا ولكن في فرق بين الغيرة على الشخص وأنها تغير منى، لأن الغيرة دى بتدمرنى بتخلينى أنسحب".













وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.