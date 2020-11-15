شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: أنا بتاع ستات مش مزواج واتكسر قلبى فى مرحلة الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى: "مقدرش أقاوم الست في خفة دمها، وكل اللى يهمنى مقاييس الجمال الداخلية مش الخارجية، لأن الشكل بيروح إنما الروح هي اللى بتفضل، وكمان ثقافتها وفكرها".

وأضاف حسين فهمى، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "أنا مخلص جدا، وعمرى ماخنت واحدة من زوجاتى أو أصدقائى نهائي، ومجرد ما ارتبط التزم، أنا حتى عمرى ماخنت أفكارى ومبادئى".

وتابع: "اتكسر قلبى مرتين تلاتة في مرحلة الشباب"، مؤكدا: "أنا بتاع ستات مش مزواج ومقدرش أنكر ده، وأكتر جوازاتى كانت الزوجة الأولى أم أولاد 14 سنة، وزوجتى التانية الفنانة ميرفت أمين 12 سنة".

















وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.